Трухин Павел
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Трухин Павел
- Звание/должность
- старший урядник
- Место службы
- уссурийский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,18/04/1904 послан в разведку к Тюренчену и Шахедзы,прекрасно выполнил задание во время переправы японцев через р.Ялу,японцы обстреливали его при переправе вплавь р.Айхе
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.