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Трухин Павел

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Трухин Павел
Звание/должность
старший урядник
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,18/04/1904 послан в разведку к Тюренчену и Шахедзы,прекрасно выполнил задание во время переправы японцев через р.Ялу,японцы обстреливали его при переправе вплавь р.Айхе

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