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Тромшен Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Тромшен Иван
Звание/должность
вахмистр 1-й конной батареи
Место службы
заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 4-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен 04/07/1904
География
Орловская, Кромский,Трасенская вол.

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