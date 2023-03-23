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Тоболов Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Тоболов Василий
Звание/должность
старший урядник
Место службы
2-й аргунский полк
Причина выбытия и награждения
контужен 18/08/1904 в бою у гор.Бен-си-ху
География
Забайкальская область, Акшинский 2-й воен.отд.,Зоргольская вол.

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