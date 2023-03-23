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Тимофеев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Тимофеев
Звание/должность
урядник/ сибирский казак
Причина выбытия и награждения
ранен 23/05/1904 и награждён орденом Святого Георгия

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