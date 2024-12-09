Терехов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехов Иван

Терехов Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Терехов Иван
Звание/должность
младший унтер-офицер
Место службы
заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 2-й бригады
Причина выбытия и награждения
убит 17/04/1904 в бою
География
Калужская, Мосальский,Сильковская вол.,с.Красный Холм

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.