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Сухоруков Петр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Сухоруков Петр
Место службы
2-я бригада 1-й конно-горной батареи 3-го резервного отряда
Причина выбытия и награждения
ранен в бою 26/07/1904
География
Оренбургская, В.отд.Еткульской станицы

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