Сухоруков Петр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Сухоруков Петр
- Место службы
- 2-я бригада 1-й конно-горной батареи 3-го резервного отряда
- Причина выбытия и награждения
- ранен в бою 26/07/1904
- География
- Оренбургская, В.отд.Еткульской станицы
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