Сухоруков Михаил
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Сухоруков Михаил
- Звание/должность
- рядовой
- Место службы
- заамурский округ отдельного корпуса пограничной стражи 2-й бригады
- Причина выбытия и награждения
- ранен 04/07/1904
- География
- Рязанская, Сапожковский,Романово-Дерковская вол.
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