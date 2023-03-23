Сурин Петр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Сурин Петр
- Звание/должность
- приказный
- Место службы
- 2-й аргунский полк
- Причина выбытия и награждения
- убит 18/08/1904 в бою у гор.Бен-си-ху
- География
- Забайкальская область, Акшинский 2-й воен.отд. Дуроевская вол.
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