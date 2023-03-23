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Столя Станислав

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Столя Станислав
Звание/должность
канонир
Место службы
3-я восточно-сибирская стрелковая артиллерийская бригада
Причина выбытия и награждения
ранен 17-18/04/1904 под Тюренченом
География
Люблинская, Ново-Александровский

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