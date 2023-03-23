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Степанов Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Степанов Иван
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
11-й восточно -сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен в боях под Тюренченом 17/04/1904-18/04/1908
География
Тобольская, Курганский ,Белозёрская вол.,д.Пышная

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