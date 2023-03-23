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Софронов Михаил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Софронов Михаил
Звание/должность
старший урядник
Место службы
12-й оренбургский казачий полк
Причина выбытия и награждения
ранен 12/06/1904 в бою у Ерладагоу
География
Оренбургская, 3-е воен.отд.Ключевская ст.

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