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Соломатин Дмитрий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Соломатин Дмитрий
Звание/должность
казак
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
ранен 10/04/1904 в бою у р.Ялу
География
Приморская область, Гродекский ст.окр.,п.Богуславский

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