Соломатин Дмитрий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Соломатин Дмитрий
- Звание/должность
- казак
- Место службы
- уссурийский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 10/04/1904 в бою у р.Ялу
- География
- Приморская область, Гродекский ст.окр.,п.Богуславский
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