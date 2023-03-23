Смаслейчук (Антонюк)Матвей
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Смаслейчук (Антонюк)Матвей
- Звание/должность
- кочегар
- Место службы
- миноносец"Страшный"
- Причина выбытия и награждения
- погиб 31/03/1904
- География
- Волынская, Острогский
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