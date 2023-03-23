Слинько Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлинько Наум

Слинько Наум

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Слинько Наум
Звание/должность
стрелок
Место службы
12-й восточно-сибирская стрелковая полк
Причина выбытия и награждения
нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.будучи ранен ,оставался в строю до конца боя,ободряя товарищей

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.