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Скориков Пётр

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Скориков Пётр
Звание/должность
вахмистр/конвой при высокопревосход.Наместника
Место службы
заамурский округ отдельн.корпуса погран.стражи
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 3 ст.во время бомбард.гор.Порт-Артура 27/01/1904 под сильным огнём противника всё время служил примером мужества

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