Симанов Петр
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Симанов Петр
- Звание/должность
- приказный
- Место службы
- 5-й сибирский казачий полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 23/05/1904 в бою у д.Юдзятунь
- География
- Акмолинская область, Петропавловский,Петропавловская ст.
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