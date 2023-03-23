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Сидоренко Лука

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Сидоренко Лука
Звание/должность
стрелок
Место службы
2-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен 01/06/1904 у д.Юдзятунь,02/06/1904 в бою при д.Вафаньонен
География
Тобольская, Тюкалинский,Сыромятская вол.,д.Нилиловка

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