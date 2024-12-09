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Сербин Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Сербин Иван
Звание/должность
рядовой
Место службы
7-й красноярский стрелковый сибирский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
ранен 14/06/1904 в бою при дер.Сяхотань
География
Киевская, Киевский,гор.Киев

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