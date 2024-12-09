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Семишов Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Семишов Василий
Звание/должность
рядовой
Место службы
2-й заамурский железнодорожн.батальон
Причина выбытия и награждения
умер 06/03/1904 от бугорчатки лёгких в чунжулинской ж.д.больнице
География
Тамбовская, Тамбовский,Печерская вол.д.Ивановка

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