Сахаров Фёдор
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Сахаров Фёдор
- Звание/должность
- младший унтер-офицер
- Место службы
- 11-й пехотный сибирский семипалатинский полк
- Причина выбытия и награждения
- ранен 20/08/1904 в бою у гор.Ляоян
- География
- Томская, Бийский,Бийская вол.,с.Гроховское
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