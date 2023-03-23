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Сапожников Тимофей Григорьев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Сапожников Тимофей Григорьев
Звание/должность
мин.машин
Место службы
миноносец "Стерегущий"
Причина выбытия и награждения
погиб
География
Вятская, Малмыжский

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