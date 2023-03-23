Сажин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСажин Матвей

Сажин Матвей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Сажин Матвей
Звание/должность
казак 2-го военного отдела
Место службы
5-й сибирский казачий полк
Причина выбытия и награждения
убит 25/06/1904 у р.Нантахэ
География
Акмолинская область, Омская ст.,пос.Новый

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.