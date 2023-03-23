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Садовский Лев

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Садовский Лев
Звание/должность
фельдфебель
Место службы
17-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен 18/07/1904 в бою на Кангуалинской позиции
География
Гродненская, Бельский,Лосинская вол.,д.Хрибустовка

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