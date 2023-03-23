Савин Фёдор
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Савин Фёдор
- Место службы
- 220-й епифанский полк
- Причина выбытия и награждения
- плен до 20/11/1904- тяжело ранен
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