Рябов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябов Александр Федорович

Рябов Александр Федорович

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Рябов Александр Федорович
Звание/должность
комендор
Место службы
крейсер 1-го ранга "Громобой"
Причина выбытия и награждения
умер от ран или убит 1904
География
Вологодская, Никольский,Захаровская вол.,д.Сивцова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.