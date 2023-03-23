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Рудых Михаил Максимов

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Рудых Михаил Максимов
Звание/должность
кочегарный квартирмейстер 2статьи
Место службы
миноносец "Решительный"
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 26/02/1904
География
Иркутская, Верхоленский Турская волость и село

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