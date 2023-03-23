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Романов Павел

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Романов Павел
Звание/должность
рядовой 2-й бригады ,35-й сотни
Место службы
заамурский округ отдельн.корпуса погран.стражи
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,в стычке с хунхузами 26/03/1904 был ранен в живот ,оставался в строю до потери сознания

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