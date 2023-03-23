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Романов Евдоким

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Романов Евдоким
Место службы
9-й староингерманландский полк
Причина выбытия и награждения
плен до 20/11/1904- здоров

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