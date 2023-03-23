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Раздобреев Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Раздобреев Иван
Звание/должность
казак
Место службы
2-й верхнеудинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
убит 22/06/1904 на перевале Сыгоулин
География
Забайкальская область, 4-е воен.отд.Онон-Борзинской ст. и поселка

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