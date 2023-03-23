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Пушкарев Николай

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Пушкарев Николай
Звание/должность
канонир
Место службы
1-й забайкальской казачьей батареи
Причина выбытия и награждения
ранен 18/07/1904 в бою у д.Санчендцзы
География
Забайкальская область, 3-е воен.отд.Размахнинской ст.,пос.Пушкаревский

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