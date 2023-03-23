Пушкарев Николай
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Пушкарев Николай
- Звание/должность
- канонир
- Место службы
- 1-й забайкальской казачьей батареи
- Причина выбытия и награждения
- ранен 18/07/1904 в бою у д.Санчендцзы
- География
- Забайкальская область, 3-е воен.отд.Размахнинской ст.,пос.Пушкаревский
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.