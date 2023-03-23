Путинцев Георгий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Путинцев Георгий
- Звание/должность
- старший урядник
- Место службы
- 2-й верхнеудинский полк забайкальского казачьего войска
- Причина выбытия и награждения
- ранен 06/06/1904 в бою при д.Танзянуцзы
- География
- Забайкальская область, Селенгинский,Верхнеудинская ст.
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