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Путинцев Георгий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Путинцев Георгий
Звание/должность
старший урядник
Место службы
2-й верхнеудинский полк забайкальского казачьего войска
Причина выбытия и награждения
ранен 06/06/1904 в бою при д.Танзянуцзы
География
Забайкальская область, Селенгинский,Верхнеудинская ст.

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