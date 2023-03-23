Пук Борис
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Пук Борис
- Звание/должность
- матрос 1-й ст.
- Место службы
- штаб командующего флотом
- Причина выбытия и награждения
- спасш.при гибели бр."Петропавловск"
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