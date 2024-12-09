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Прямицын Матвей

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Прямицын Матвей
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
приморский драгунский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 24/07/1904 в бою на передовом посту
География
Тамбовская, Тамбовский,Дмитриевщинская вол.,с.Никольское

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