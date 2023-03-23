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Прытков Ефим

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Прытков Ефим
Звание/должность
казак
Место службы
5-й сибирский казачий полк
Причина выбытия и награждения
убит 26/05/1904 в разъездах
География
Акмолинская область, Петропавловский,Петропавловская ст.

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