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Пружинин Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Пружинин Иван
Звание/должность
старший унтер.офицер
Место службы
12-й восточно-сибирская стрелковая полк
Причина выбытия и награждения
нагр.знаком отличия Военного Ордена 4-й ст.выложив сухари из двуколки,поехал на позицию за ранеными ,подобрал их и вывез к первяз.пункту ,спасая их от плена

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