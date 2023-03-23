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Процкайло Иосиф Яковлевич

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Процкайло Иосиф Яковлевич
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
140-й пехотный зарайский полк
Причина выбытия и награждения
ранен в бою 02/06/1904 при Вафангоу
География
Виленская, Лядский,Тучинская вол.,к.Дубровлены

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