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Похцирж Герш

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Похцирж Герш
Звание/должность
рядовой
Место службы
140-й пехотный зарайский полк
Причина выбытия и награждения
ранен 02/06/1904 в боях при Вафангоу
География
Седлецкая, Радинский,Суховольская вол.и село Суховоля

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