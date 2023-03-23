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Похабов Федор

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Похабов Федор
Звание/должность
стрелок
Место службы
21-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
остался на поле сражения 13/07/1904 в бою у д.Вандзяпудзы
География
Енисейская, Ачинский,Балахтинская вол.,д.Большие Сыры

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