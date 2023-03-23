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Потехин Трофим Марков

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Потехин Трофим Марков
Звание/должность
мишинный квартирмейстер 2ст.
Место службы
миноносец "Властный"
Причина выбытия и награждения
пропал без вести 26/02/1904
География
Архангельская, Холмогорский,Петровская вол,д.Усть-Шерск

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