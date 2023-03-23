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Потапов Мирон

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Потапов Мирон
Звание/должность
рядовой
Место службы
5-й иркутский сибирский пехотный полк
Причина выбытия и награждения
убит 14/06/1904 на перевалах Гоандзяпудзы и Далинском
География
Иркутская, Киренский,д.Осиповка

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