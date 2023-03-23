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Посяба Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Посяба Иван
Звание/должность
фельдфебель
Место службы
26-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст. во время бомбард.крепости Порт-Артур с 27/01/по 02/04/1904 своим мужеством поднимал настроение и дух нижних чинов своей роты

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