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Посолодин Иван

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Посолодин Иван
Звание/должность
подручный хоз.трюм.отсек
Место службы
миноносец "Выносливый"
Причина выбытия и награждения
погиб 14/03/1904
География
С-Петербургская, мещанин г.Ладоги

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