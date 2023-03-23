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Пониделок Гавриил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Пониделок Гавриил
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
заамурский округ отдельного корпуса пограничной стражи 2-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен 247/07/1904
География
Харьковская, Старобельский,Просянская вол.

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