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Полещук Василий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Полещук Василий
Звание/должность
фельдфебель
Место службы
27-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 3 ст. во время бомбардировки с 27/01/по 02/04/1904 японским флотом крепости Порт-Артур проявил хладнокровие,распорядительность и безстрашно исполнял свои обязанности ,поднимая дух нижн.чинов

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