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Повявкин Афиан

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Повявкин Афиан
Звание/должность
казак
Место службы
уссурийский казачий полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.за отличия,доставил важное поручение в 1-ю сотню аргунского полка,пробравшись через заставы японцев,чем дали возможность отойти сотне без потерь

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