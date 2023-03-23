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Плятковский Казимир

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Плятковский Казимир
Звание/должность
фельдфебель знам.
Место службы
12-й восточно-сибирская стрелковая полк
Причина выбытия и награждения
награждён орденом Военного отличия 3-й степени за примерное мужество и храбрость в бою 18/04/1904 при реке Ялу

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