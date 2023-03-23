Плятковский Казимир
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Плятковский Казимир
- Звание/должность
- фельдфебель знам.
- Место службы
- 12-й восточно-сибирская стрелковая полк
- Причина выбытия и награждения
- награждён орденом Военного отличия 3-й степени за примерное мужество и храбрость в бою 18/04/1904 при реке Ялу
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