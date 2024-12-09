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Писаренко Савелий

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Писаренко Савелий
Звание/должность
бомбардир 1-й конной батареи
Место службы
заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 4-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен,остался в строю 18/06/1904 на Янзелинском перевале
География
Подольская, Брацлавский,Немировская вол.,д.Дубовчик

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