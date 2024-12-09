Пирогов Григорий
Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
- ФИО
- Пирогов Григорий
- Звание/должность
- рядовой
- Место службы
- заамурский округ отдельного корпуса пограничной стражи 4-й бригады
- Причина выбытия и награждения
- убит 14/07/1904 в бою
- География
- Черниговская, Новгород-Северский,Ивотская вол.,с.Шатриц
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