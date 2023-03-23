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Пешков Алексей Арефьевич

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Пешков Алексей Арефьевич
Звание/должность
стрелок
Место службы
22-й восточно -сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
ранен в боях 15-17/04/1904 на р.Ялу
География
Тобольская, Ишимский,Лутчанская вол. и село

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