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Петров Ефим

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Петров Ефим
Звание/должность
ефрейтор
Место службы
заамурского округа отд.корпуса пограничной стражи 4-й бригады
Причина выбытия и награждения
ранен 11/07/1904
География
Новгородская, Боровический,Никандровская вол.,д.Глездова

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